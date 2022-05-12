Düzce Valisi Atay, Akçakoca'da temaslarda bulundu - Haberler

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Düzce Valisi Atay, Akçakoca'da temaslarda bulundu

AA - Soner Şen - Güncel
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Düzce Valisi Atay, Akçakoca'da temaslarda bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde temaslarda bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca ilçesinde temaslarda bulundu.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret eden Vali Atay, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akçakoca Orhan Özdemir Aile Sağlığı Merkezine de uğrayan Atay, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyaretlerde, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Vilayetler Birliği Genel Sekreteri İsmail Sündük ve AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu da yer aldı.

AA / Soner Şen - Güncel

İl Sağlık Müdürü, Akçakoca, Hisarcık, Düzce, Güncel, Haberler

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