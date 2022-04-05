Düzce Valisi Atay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Düzce Valisi Atay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Ömer Ürer - Güncel
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Düzce Valisi Atay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atay, mesajında, AA'nın, yaşadıkları coğrafyalarda bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması rollerini üstlendiğini belirtti.

Atay, "Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiren AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

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