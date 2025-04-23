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Düzce Valisi Aslan: İstanbul'daki Deprem Düzce'de Olumsuzluk Yarattı

Düzce Valisi Aslan: İstanbul'daki Deprem Düzce'de Olumsuzluk Yarattı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından Düzce'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve ilgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Depremin kentte de hafif hissedildiğini belirten Aslan, "AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halindedir. İlimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Aslan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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