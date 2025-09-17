Düzce Üniversitesinde Eğitim Şurası Düzenlendi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Eğitim Koordinatörlüğünce "Akademide Ortak Akıl ve Gelecek İnşası" eğitim şurası gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki programda konuşan DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, eğitim şurası kavramının, tarihsel olarak bilgili ve tecrübeli insanların bir araya gelerek ortak akılla yol haritası oluşturduğu önemli bir istişare geleneği olduğunu söyledi.

Bir toplumun gelişiminin, anlık değil, planlı ve sürdürülebilir bir süreç olduğuna değinen Genç "Derslere planlı hazırlanmak, öğrenci açısından oldukça önemlidir. Bu noktada, teknolojik gelişmeleri eğitim süreçlerine entegre etmek bizleri daha ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Filiz Evran Acar da üniversitenin programın eğitim-öğretim faaliyetlerini daha iyi planlayabilmek ve ortak bir yol haritası belirleyebilmek adına düzenlendiğini ifade etti.

Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç da üniversitenin eğitim anlayışında yalnızca iyi öğrenci değil, aynı zamanda iyi insan yetiştirmenin öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Kara ile akademik ve idari personel katıldı.