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DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi

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Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle düzenlenen panel, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünden Prof. Dr. Haluk Yücel ve Dr. Öğretim Üyesi Eda Nazlımoğlu'nun hazırladığı, öğrencilerin seslendirdiği müzik dinletisiyle başladı.

Panelin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, güçlü toplumların güçlü kadınlar tarafından yetiştirilen çocuklarla ve mutlu kadınların yetiştirdiği mutlu çocuklarla olacağına inandığını belirtti.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise günümüzde eğitimin gelişmesi ve üniversitelerin yaygınlaşmasıyla kadınların artık ekonomik özgürlüğe sahip olduklarını kaydetti.

Panelin moderatörlüğünü gerçekleştiren DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay da kadınları emekleri ve yaptıkları dönüşümler çerçevesinde ele aldıklarını aktardı. Ay, kadınlar için rol modellerin önemli olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Konukevinden psikolojik danışman Sümeyye Kırıcı, konukevine sığınmış ve sonrasında kendi ayakları üzerinde duran başarılı kadınlardan örnekler verdi.

Düzce Kadın Emeği Merkezi yöneticisi Nermin Alayıldız, merkezin ve Olimpik Anneler Kooperatifinin kuruluş hikayelerinden bahsetti.

Kaynak: AA / Güncel

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