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Düzce Üniversitesi ve Kazakistan Caspian Üniversitesi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Düzce Üniversitesi ve Kazakistan Caspian Üniversitesi İşbirliği Protokolü İmzaladı
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Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde Kazakistan Caspian Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, ortak araştırma projeleri geliştirilmesini ve işbirliklerini öngörüyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ), uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Kazakistan Caspian Üniversitesi ile Memorandum of Understanding (MoU) ikili işbirliği protokolü imzaladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, ikili işbirliği ve ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan protokol çerçevesinde her iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda yapılan imza törenine, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kazakistan Caspian Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Duysengulova Nurzhamal Salimgeryevna ve Kazakistan Almaty Humanitarian-Economic Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Lidiya Bekenova katıldı.

Protokol, Sözbir ve Salimgeryevna tarafından imzalandı.

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Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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