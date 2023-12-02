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Düzce Üniversitesi öğrencilerinden iklim değişikliği farkındalığına yönelik 'Green Food-Green Plate' çalışması

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Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, mutfak uygulamaları derslerinde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 'Green Food-Green Plate' çalışması gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen uygulama, atıksız ve çevreye en az zararla yapma prensibini benimsemektedir.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 'Alakart Mutfak' dersinde, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği konularında farkındalık oluşturmak için "Green Food-Green Plate" uygulaması gerçekleştirdi.

Dersin sorumlusu Öğretim Görevlisi Vedat Kayış, "Daha Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle, atıksız ve çevreye en az zararla uygulama yapmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirterek, bu dahilde Bonna Sürdürülebilir tabaklarla uygulama sunumları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ürün kullanımı, ambalaj ve etiket uygulamalarında olduğu gibi mutfak uygulamalarında ve pişirme aşamalarında da sürdürülebilirliğin olabileceğine dikkat çeken Vedat Kayış, bu uygulamanın sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmada önemli bir adım olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Düzce Üniversitesi İklim Değişikliği Gastronomi Çevre Eğitim Yerel Güncel Haberler

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