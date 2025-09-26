Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yıl Gazze Gündemiyle Başladı

Düzce Üniversitesi, yeni akademik yıla 'Gazze' konulu derslerle başlayarak insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Derslerde Gazze'deki sivil halkın maruz kaldığı zulüm ve bunun barış, adalet gibi değerlerle ilişkisi üzerinde duruluyor.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) yeni akademik yılın ilk derslerin gündemi "Gazze" oldu.

DÜ'den yapılan açıklamada, yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek, konuyla ilgili toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla akademik yıla "Gazze" gündemiyle başlandığı belirtildi.

Gazze'deki insanlık dramının anlatıldığı derslerde, İsrail'in iki yıla yakın süredir Gazze'de bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef aldığı, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımadan büyük zulüm gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, akademik bilginin yanında barış, adalet, merhamet ve vicdan gibi değerlerin de önemli olduğunu, Filistin'deki zulmün bir an önce sona ermesi temenni edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
