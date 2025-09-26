Düzce Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yıl Gazze Gündemiyle Başladı

Düzce Üniversitesinde (DÜ) yeni akademik yılın ilk derslerin gündemi "Gazze" oldu.

DÜ'den yapılan açıklamada, yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çekmek, konuyla ilgili toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla akademik yıla "Gazze" gündemiyle başlandığı belirtildi.

Gazze'deki insanlık dramının anlatıldığı derslerde, İsrail'in iki yıla yakın süredir Gazze'de bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef aldığı, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımadan büyük zulüm gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, akademik bilginin yanında barış, adalet, merhamet ve vicdan gibi değerlerin de önemli olduğunu, Filistin'deki zulmün bir an önce sona ermesi temenni edildiği kaydedildi.

""Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor" projesi tamamlandı

Tarım ve Orman Müdürlüğünce 20 kadın girişimciyle yürütülen Aile Çiftliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında geliştirilen "Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor" projesi sona erdi.

Fındıklı Aksu köyünde arı üreticisi Hikmet Kazancı tarafından verilen kursu tamamlayan 20 kadın girişimci, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın katıldığı programda sertifikalarını aldı.

Vali Aslan, "Kadın erkek el ele bahçede, fabrikada, ofiste de çalışacak. Hep birlikte üreteceğiz. Kamu düzeni gıda güvenliğinin sağlanmasıyla başlar." ifadesini kullandı.