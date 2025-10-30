Haberler

Düzce Üniversitesi'nde Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı'nda Prof. Dr. Oktay Elkoca, bahçe tasarımında metalik malzemelerin rolünü anlattı. Etkinlikte doğa ve mühendisliğin birlikteliği vurgulandı.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) "Bağ, Bahçe, Çiçek Konferansı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferans, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Müzesi ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Elkoca, "Bahçe Uygulamalarında Metalik Malzemelerin Kullanımı" başlıklı konuşmasıyla etkinlikte yer aldı.

Bahçe tasarımında malzeme seçiminin, mekanın karakterini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu belirten Elkoca, bitkilerin doğallığı, yumuşaklığı ve değişkenliğine karşılık metal, taş ve ahşap gibi yapısal malzemelerin bu doğallığa denge, düzen ve kalıcılık kattığını ifade etti.

Metalin estetik ve işlevsel açıdan bahçelerde üstlendiği güçlü rolü örneklerle ele alan Elkoca, paslanmaz çeliğin parlak yüzeyiyle modern bir kontrast oluşturduğunu, "corten" çeliğin sıcak pas tonlarının mekana derinlik kattığını, alüminyumun ise hafifliğiyle zarif bir görünüm sağladığını belirtti.

Konferansın sonunda katılımcılara teşekkür eden Elkoca, doğa ve mühendisliğin bir araya geldiği bu tür çalışmaların, çevre bilincinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konferansa, DÜSTİBAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
