Düzce Üniversitesi, Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi ile Destek Almaya Hak Kazandı

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Düzce Üniversitesi, TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği başvurusunun onay almasıyla önemli bir başarıya imza atarak modern bir teknoloji atölyesi kurmayı hedefliyor. Proje, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik ve inovasyon çalışmalarını destekleyecek.

Düzce Üniversitesinin (DÜ) TÜBİTAK'a yaptığı "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği" başvurusu, kurul onayı alarak desteklenmeye hak kazandı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri destekleme vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıya imza atıldı.

DÜ Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Araştırma Dekanlığının ortak çalışmalarıyla hazırlanan başvuru, TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Proje ile DÜ bünyesinde modern, kapsamlı ve çok disiplinli teknoloji atölyesi kurulması planlanıyor.

Atölye, öğrenci ve akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek, girişimcilik ve inovasyon çalışmalarına zemin hazırlayacak. Öğrenci ve araştırmacılara yönelik uygulamalı eğitim programları düzenlenerek teorik bilginin pratikle bütünleştirilmesine olanak sağlanacak.

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle, üniversitenin bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük ederek genç yeteneklerin gelişimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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