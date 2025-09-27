Düzce Üniversitesi Bilim Şenliği'ne Ev Sahipliği Yaptı

Düzce Üniversitesi (DÜ), "Daha Güçlü Toplumlar için Bilim Projesi Avrupa Araştırmacılar Bilim Şenliği"nin ikincisine ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şenlik, Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde, DÜ, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Valiliği ortaklığıyla yürütülen "Ufuk Avrupa Programı" kapsamında gerçekleştirildi.

DÜ ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, bilim söyleşileri, atölye/deney çalışmaları, yarışmalar ve bilim gösterileri gerçekleştirildi.

Depremde hasar gördükten sonra yıkılan cami yeniden inşa edildi

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan İhsaniye Köyü Camisi, yeniden yapıldı.

Valilik öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen cami dualar eşliğinde ibadete açıldı.

İhsaniye Köyü Camisi'nin deprem sonrası yeniden inşa edilen 20'inci cami olduğu öğrenildi.

Açılış programına Düzce Valisi Selçuk Aslan da katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Özlü, itfaiyecilerle buluştu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası" dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlü, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan hafta dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve Afet İşleri Müdürü Mehmet Caner Polat ile itfaiye erleri tarafından karşılanan Özlü, teşkilatın haftasını kutladı.

Bir süre personelle sohbet eden Özlü, çalışmalardan dolayı teşekkür etti.