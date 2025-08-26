Düzce Üniversitesi, 2025 YKS'de En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Arasında

Düzce Üniversitesinin (DÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçlarına göre en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, nitelikli eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu, bilimsel ve sanatsal başarılarıyla öne çıkan üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yoğun ilgi gösterildi.

Öğrencilerine sunduğu modern kampüs olanakları ve sosyal yaşam imkanlarıyla kaliteli eğitim ve bilimsel değer üretmede öncü konumunu koruyan üniversite, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarında yüzde 100 doluluğa ulaştı.

DÜ'ye yerleşen yeni öğrenciler için tebrik mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre, üniversitemizde eğitim almaya hak kazandığınız için sizleri ve ailelerinizi tebrik eder, hayırlı ve başarılı üniversite hayatı dilerim. Düzce Üniversitesi ailesinin yeni değerleri olan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, hayırlı, sağlıklı ve başarılı eğitim hayatı dileklerimle, sizleri heyecanla kampüsümüze bekliyoruz." ifadesini kullandı.