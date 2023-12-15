Düzce Ticaret Borsası'nda Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 97,77 Liradan Satıldı

Düzce Ticaret Borsası'nda tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,77 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Düzce Ticaret Borsası'nda (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,77 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: