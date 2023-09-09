Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3 Bin 92 Kişinin Aylık Ödemelerini Gerçekleştirdi

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelerin aylık ödemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor. Ağustos ayında bin 711 kişiye yaşlı aylığı, bin 281 kişiye engelli aylığı ve 100 kişiye engelli yakını aylığı ödemeleri yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 3 bin 92 kişinin aylık ödemelerini gerçekleştirdi.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelerin aylık ödemeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede Ağustos ayında SYDV tarafından 2022 Sayılı Kanun dahilinde aylık bağlanan bin 711 kişiye 4 milyon 28 bin 148 lira yaşlı aylığı, bin 281 kişiye 3 milyon 228 bin 494 lira engelli aylığı ve 100 kişiye 221 bin 200 lira engelli yakını aylığı ödemeleri yapıldı. - DÜZCE