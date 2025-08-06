Düzce Sanayi Sitesi İkinci ve Üçüncü Etap Çalışmaları Devam Ediyor

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Düzce'de sanayi sitesi projesinin ikinci ve üçüncü etap inşaat çalışmaları sürüyor. İlk etapta 112 dükkan tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Projenin modern altyapıyla tamamlanması hedefleniyor.

Düzce Sanayi Sitesi 2. ve 3. etap çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 3 etaplı olarak hazırlanan projenin ilk kısmında 112 dükkanın tamamlanarak mülk sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Temmuz ayında temeli atılan 2. ve 3. etap inşaat çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Sanayi tesislerinin şehir merkezi dışında daha modern ve donanımlı alanlarda hizmet vermesi açısından büyük önem taşıyan proje Düzceliler tarafından da yakından takip ediliyor. Başkan Faruk Özlü'nün üzerinde durduğu projelerin başında gelen, elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı donanımlarının eksiksiz şekilde inşa edileceği sanayi sitesinin kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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