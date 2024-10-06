Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşler düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.

Düzce Filistin'e Destek Platformu tarafından Cedidiye Meydanı'nda basın açıklaması öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılını doldurduğunu belirterek, dünyanın suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıları cesaretlendirdiğini söyledi.

Atay, İsrail'in emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yaymaya başladığını anlatarak, "Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örnek yoktur. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerleri çiğnemeleri bundandır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Düzce İHH İnsani Yardım Derneğinin organizasyonuyla gönüllü çocuklar ve gençler tarafından İsrail'in saldırılarının resmedildiği yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pankartın 100 metrelik kısmı açıldı.

Grup, dua edilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Anıtpark Meydanı'na kadar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Sakarya

Sakarya Filistin Gönüllüleri Derneğinin çağrısıyla Şerefiye Cami önünde toplanan grup, "Katil Amerika Ortadoğu'dan defol", "Özgür Filistin İsrail'siz bir dünya" yazılı pankart ve dövizler açarak sloganlar attı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Çark Caddesi boyunca yürüyen kalabalık, etkinliği Demokrasi Meydanı'nda sonlandırdı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mücahit Gacal, Siyonist İsrail'in son bir yılda Gazze'de binlerce mazlumu katledip ocakları söndürdüğünü, son olarak savaşı Lübnan'a genişletme hedefini önüne koyduğunu anlattı.

Filistinli direniş gruplarının, Avrupa ve Amerika'nın sınırsız askeri ve mali desteğini arkasına alan İsrail'e büyük kayıplar verdirdiğini söyleyen Gacal, " İsrail, sahadaki kayıplarını sivil kayıpları ve açlık politikasıyla örtbas etmeye çalıştı. Bugün yakınlarını şehit vermesine ve yiyecek bulmakta zorlanmasına rağmen ayakta durma dirayetini gösteren ve direniş güçlerine sonuna kadar destek veren kahraman Gazze halkının bağımsızlık mücadelesine şahit oluyoruz. Bu bağımsızlık mücadelesi, tüm İslam ümmeti ve insanlık adına verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gacal, İsrail'e destek veren firmaların mallarının boykot edilmesinin asgari insanlık vazifesi olduğunu, bu bilincin halk arasında dalga dalga yayılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Amerikan emperyalizmine, bölgedeki karakolu ve şımarık çocuğu Siyonist İsrail'e diz çöktürecek olan yegane faktör, direniş ve vahdettir. Ümmet olarak her türlü ırkçılığı ve mezhepçiliği ayaklar altına alarak İslam birliği için kenetlenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta Filistin'e Destek Platformu tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen yürüyüş İstasyon Caddesi'nde başladı.

Yürüyüş boyunca "Her yer Gazze her yer direniş", " Zonguldak'tan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

Madenci Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından topluluk adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir Sen Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Saadetin Dede, dünyanın kör ve sağır olduğunu, Batılı emperyalist güçlerin, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarını, İsrail aracılığıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Dede, tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklenmesinin başka örneğinin bulunmadığına değinerek, "Kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış bir ırkçı rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç emperyalizminin desteğiyle dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor." şeklinde konuştu.

"Siyonist rejimin Lübnan'a saldırılarıyla bölgeyi ateşe vermeyi planladığını" ifade eden Dede, "Batılı başkentlerde alkışlanan katil Netanyahu yönetimindeki Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500 kadın olmak üzere 42 bin masum Filistinli katletti. Bunlar resmi rakam. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var." dedi.

Protesto eylemine, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.