Düzce-Sakarya Karayolunda Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Güncelleme:
D-100 kara yolunun Düzce-Sakarya il sınırında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce- Sakarya il sınırında otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 67 TZ 446 plakalı otomobil, Düzce'nin Gümüşova ile Sakarya'nın Hendek ilçesi arasında kalan Çukurhan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun sağ şeridinin yaklaşık 200 metresi dubalarla çevrildi.

Kazada otomobilde bulunan Ç.T. yaralandı. Yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
