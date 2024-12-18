Düzce Ovası'nda Sis Manzarası
Düzce Ovası, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisle kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi. Sis bulutu, dronla görüntülendi.
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.
Kentte sis, sabah saatlerinde Düzce Ovası'nda yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle kent merkezinde ise görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Şehir merkezindeki güzergahlar ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.