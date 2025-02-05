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Düzce Otoyolu'nda Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Düzce Otoyolu'nda Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 1070 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, otoyolun Üçköprü mevkisi Ankara istikametinde yol kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1070 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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