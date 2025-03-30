Düzce Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu: Akıcı Trafik Devam Ediyor

Otoyolda akıcı yoğunluk

DÜZCE - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Ramazan Bayramı Türkiye genelinde kılınan bayram namazının ardından başladı. Cuma akşam saatlerinden itibaren İstanbul'dan Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin oluşturduğu trafik Bayram sabahı yerini akıcı yoğunluğa bıraktı. 2 gündür yola çıkamayan tır, kamyon ve çekiciler de trafiğe çıkarak Anadoluya yolculuklarını sürdürdü. İstanbul istikametine ise trafik normalin de altında seyrederken, otoyol üzerinde sürücülerin dikkatli gitmesi isteniyor.