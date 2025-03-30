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Düzce Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu: Akıcı Trafik Devam Ediyor

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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde akıcı yoğunluk gözlemleniyor. İstanbul'dan Anadolu'ya gidenler için trafik akışı sürüyor, ancak İstanbul istikametine doğru yoğunluk normal seviyelerin altında.

Otoyolda akıcı yoğunluk

DÜZCE - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Ramazan Bayramı Türkiye genelinde kılınan bayram namazının ardından başladı. Cuma akşam saatlerinden itibaren İstanbul'dan Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin oluşturduğu trafik Bayram sabahı yerini akıcı yoğunluğa bıraktı. 2 gündür yola çıkamayan tır, kamyon ve çekiciler de trafiğe çıkarak Anadoluya yolculuklarını sürdürdü. İstanbul istikametine ise trafik normalin de altında seyrederken, otoyol üzerinde sürücülerin dikkatli gitmesi isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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