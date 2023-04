Düzce ormanlarında karaca böyle görüntülendi

DÜZCE - Düzce ormanlarında kameralar bu sefer "karaca" görüntüledi. Karaca ile karşılaşan vatandaşlar, bu anları an be an kaydetti.

Düzce, farklı orman yapısı ile turizmcilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerinde yer yer kar halen kalırken, bölgeyi incelemek isteyen isimler ormanlarda sürpriz ile karşılaştı. Balıklı Yaylasına seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarının önünde Karaca ile karşılaştı. Aracın önünde uzun süre kaçan Karaca'yı turizmciler böyle görüntüledi. Karaca koşturmacanın ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.