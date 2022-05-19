Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürpriziDÜZCE Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar sürprizi
DÜZCE Düzce'nin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı. Lapa lapa yağan kar, vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.
Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası'nda da mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Kar yağışını cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Albayrak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda lapa lapa kar yağıyor. Yer Sinekli Yaylası" diyerek, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel