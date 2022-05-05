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Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi Düzce'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi

DÜZCE - Düzce'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı.

Düzce'de Ramazan Bayramı boyunca yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağmaya başladı. Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'nda yaşayan vatandaşların şaşkınlıkla karşıladıkları kar yağışı sonrası, zemin ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ise çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Ramazan Bayramı, Düzce, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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