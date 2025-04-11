Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Kalınlığı 50 Santimetreyi Buldu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

DÜZCE - Nisan ayında Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce'nin de bulunduğu birçok şehir için kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından Düzce'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

1500 metre rakıma sahip Sinekli Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının tipi şeklinde devam ettiği yaylada, kar kalınlığının 70 santimetreye çıkması bekleniyor.