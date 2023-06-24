Üye Girişi
Haberler
Düzce'nin Yığılca ilçesinde su kesintisi giderildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde su kesintisi giderildi

Güncel Haberler

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanağın ardından içme suyu hattının çökmesi sonucu 7 köy ve 6 mahallede yaşanan kesintiler çalışmaların ardından giderildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanağın ardından içme suyu hattının çökmesi sonucu 7 köy ve 6 mahallede yaşanan kesintiler çalışmaların ardından giderildi.

İlçede bu hafta etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan su baskınları ve heyelan, içme suyu ihtiyacının karşılandığı grup hattında çökmeye neden oldu.

Harekete geçen İl Özel İdaresi, Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu içme suyu temin edilen hattın onarılmasıyla köyler ve mahallelere yeniden su sağlanmaya başlandı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel

Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title