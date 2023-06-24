Düzce'nin Yığılca ilçesinde su kesintisi giderildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanağın ardından içme suyu hattının çökmesi sonucu 7 köy ve 6 mahallede yaşanan kesintiler çalışmaların ardından giderildi.

İlçede bu hafta etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan su baskınları ve heyelan, içme suyu ihtiyacının karşılandığı grup hattında çökmeye neden oldu.

Harekete geçen İl Özel İdaresi, Yığılca Kaymakamlığı ve Yığılca Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu içme suyu temin edilen hattın onarılmasıyla köyler ve mahallelere yeniden su sağlanmaya başlandı.