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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Göleti buzla kaplandı

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Göleti, kar yağışının ardından buzla kaplandı. Doğaseverlerin tercih ettiği bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı.

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Topuk Yaylası Kaynaşlı Düzce Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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