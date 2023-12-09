Düzce'nin il oluşunun 24. yıl dönümü kutlandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin il oluşunun 24. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aslan, Düzce'nin Batı Karadeniz'in incisi olduğunu belirterek, ilin gelişimine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Özlü ise Düzce'nin depremler sonrası yeniden inşa edildiğini ve bugün dirençli yapılarla donatılmış bir şehir olduğunu vurguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Belediye Başkanı Faruk Özlü Düzce'nin il oluşunun 24. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aslan, mesajında Düzce'nin, " Batı Karadeniz'in incisi" olduğunu belirterek, "Doğası, tarihi, renkli kültürü, turizm potansiyeli, güçlü tarımı ve yükselen sanayisi ile Batı Karadeniz'in incisi Düzce'mizin il oluşunun 24. yılını kutluyor, ilimizin gelişimine katkıda bulunan, emek veren herkese ve Düzceli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de mesajında, 1999 yılında yaşanan iki büyük depremden etkilenen Düzce'nin dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Bolu'dan ayrılarak il olması ve süreç içindeki değişiminden bahsetti.

Düzce'nin iki büyük depremde hasar aldığını ve yeniden inşa edildiğini aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Bugün Düzce'ye baktığımızda deprem başta olmak üzere afetler konusunda çok tecrübeli, bilinçli, dirençli ve yepyeni yapılarla donatılmış bir il görüyoruz. Göç ile büyüyen, planlı şehirleşen, yaşam alanlarını dönüştürmüş ve neredeyse yapılarının yüzde 80'i yenilenmiş bir kent. Yıllar önce dönemin Bakanlar Kurulu kararı ile 81'inci ilimiz olan şehrimiz, artık çok merkezli, dört yönde büyüyen, yaşam alanı olarak tercih edilen bir şehirdir. Depremin izlerini silmek, Düzce deyince akıllara yaşanan acıların gelmediği bir şehrin inşası kolay olmuyor ancak bugüne kadar attığımız kararlı adımlar, deprem yönetmeliklerini tavizsiz uygulama ve yatay mimari anlayışımızla bugüne kadar büyük bir yol kat ettik. Bu konudaki hazırlık ve tecrübemizi de son yaşadığımız sarsıntılarda hiçbir zarara uğramayarak ispat ettik. Bu vesileyle iki büyük depremle yıkımlar yaşamış bu şehrin yeniden inşasına Düzce Belediye Başkanı olarak katkıda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, Düzce'mizin il oluşunun yıl dönümünü kutluyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."