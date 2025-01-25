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Düzce'nin Gölyaka İlçesinde Toprak Kayması Ulaşımı Aksattı

Düzce'nin Gölyaka İlçesinde Toprak Kayması Ulaşımı Aksattı
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Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapandı. Yetkililer bölgeye sevk edildi ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım aksadı.

Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nun Yazıpınar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak yığını istinat duvarıyla söz konusu mevkide yolun Gölyaka istikametinin sağ şeridinin trafiğe kapanmasına yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, Gölyaka Belediyesi ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolun sağ şeridinin yaklaşık 300 metrelik kısmı dubalarla çevrildikten sonra iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bölgede ulaşım kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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