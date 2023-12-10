Üye Girişi
Haberler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın: Evler ve tarım arazileri su altında

Son Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın sonucunda bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı. Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü ise yıkıldı. Ekipler su tahliye çalışmalarına başladı ve elektrik kesintileri yaşanıyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı, Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü yıkıldı.

İlçede etkili olana sağanak Aksu Deresi'nin taşmasına yol açtı.

Taşkın nedeniyle Açma, Esen ve Yazıpınar mahallelerinde bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Gölyaka ve çevre ilçe belediyelerinden bölgeye gelen ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışması başlattı.

İlçede tarım arazilerinin de taşkından zarar gördüğü öğrenildi.

Diğer yandan, Aksu Deresi üzerine yapılan ve Değirmentepe köyüne ulaşım sağlayan geçici köprü sulara kapıldı.

Elektrik direklerinin de zarar gördüğü köyde elektrik kesintileri yaşanıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de köyün geçiş güzergahına emniyet şeridi çekerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Gölyaka Düzce Ulaşım Tarım Doğal Afet Hava Durumu Belediye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title