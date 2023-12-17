Üye Girişi
Haberler

Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü mahalle statüsüne geçti

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü sakinleri, sandık başına giderek köylerinin mahalle statüsüne geçmesini onayladı. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 1100 nüfuslu köy, doğalgaz, alt yapı ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinden yaralanmak için harekete geçti.

Düzce'nin Çerkez Taşköprü köyü sakinleri, sandık başına giderek köylerinin mahalle statüsüne geçmesini onayladı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 1100 nüfuslu köy, doğalgaz, alt yapı ve ulaşım gibi belediye hizmetlerinden yaralanmak için harekete geçti. Bunun için mahalle statüsüne geçilmesi konusunda görüş birliği sağlayan Muhtar İbrahim Tokgöz, azalar, ihtiyar heyeti ve köy sakinleri, referandum için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

YSK'nin onayının ardından referandum için sabah saatlerinden itibaren köy konağına gelen vatandaşlar, oylarını kullandı.

Azalardan Hikmet Kılıç, AA muhabirine, köy halkının isteği üzerine bu şekilde karar aldıklarını belirterek, "Vatandaşın doğalgaz, alt yapı ve belediye otobüslerine yönelik istekleri oldu. Bunun için köyün mahalle olup mücavir alana girmesi gerekiyordu. Biz de köy halkının olurunu alarak referandum yapmak için YSK'ya başvurduk. Halkın iradesinin sandığa tecelli etmesini istedik. Sonuçlar inşallah hayırlı olur." dedi.

Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre sandık başına giden köy sakinlerinin yüzde 74,5'i "evet" oyu kullanarak mahalle statüsüne geçmeyi tercih etti.

602 seçmenin yer aldığı köyde sandığa giden 385 vatandaşın 287'si "evet", 97'si "hayır" yönünde oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Tokgöz Düzce Haberler

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title