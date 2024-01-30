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Düzce'nin Beyköy beldesinde heyelan meydana geldi

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Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede güvenliği sağladıktan sonra İl Özel İdare personeli çalışmalara başladı.

Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıyor.

Bu arada, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle heyelan riskinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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