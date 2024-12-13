Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Kuvvetli Rüzgar Dalga Boyunu Yükseltti
Akçakoca'da etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun yaklaşık 4 metreye çıkmasına neden oldu. Deniz koşulları nedeniyle balıkçılar önlem aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.