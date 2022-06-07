Düzce merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol - Haberler

Düzce merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol Düzce merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzce merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri değerlendirilerek 30 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Düzce, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametgahlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Karara, Başsavcılıkça itiraz edileceği belirtildi. AA / Ömer Ürer - Güncel Cumhuriyet Ankara Düzce Güncel Haberler

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