Düzce merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

Düzce merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

İş yeri ve ikametgahlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.