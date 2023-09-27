Düzce Lisesi'nde tepkiler üzerine yeniden isim değişkliği

Düzce Lisesi'nde tepkiler üzerine yeniden isim değişikliği Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adı, eski ismi olan Düzce Lisesi olarak değiştirilmişti.

Düzce Lisesi'nde tepkiler üzerine yeniden isim değişikliği

DÜZCE - Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adı, eski ismi olan Düzce Lisesi olarak değiştirilmişti. Sosyal medyadan gelen tepkilerin üzerine okulun ismi yeniden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi oldu.

Düzce'de 1923 yılında Cedidiye Mahallesi'nde ortaokul olarak açılan Düzce Lisesi'nin ismi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olmuştu. Düzce Lisesi mezunlarının Valilik makamına dilekçe ile başvurmaları üzerine 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne yeniden Düzce Lisesi adı konulmuş, tabelada değişmişti. İsim değişikliğine sosyal medyadan büyük tepkiler geldi. Bu sebeple okulun tabelası kısa süre önce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.