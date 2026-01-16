Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis hakim oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişelerinde etkili olan sis, İstanbul-Ankara arasında görüş mesafesini düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Yeşilyayla, Küçük ve Büyük Melen mevkilerinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Düzce kent merkezi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis etkili oldu.