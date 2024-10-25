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Düzce Kesiminde Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Düzce Kesiminde Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, sürücüler için görüş mesafesini azaltarak ulaşımda aksamalara neden oldu. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında kalan bölgede sis etkili oldu.

Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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