Düzce KADEM İl Temsilciliğinin kadınlara yönelik kurslarına kayıtlar başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce KADEM İl Temsilciliğinin kadınlara yönelik kurslarına kayıtlar başladı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce KADEM İl Temsilciliğinin kadınlara yönelik kurslarına kayıtlar başladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği, kadınlara yönelik el işçiliği ve meslek kazanımlarıyla ilgili kurslar düzenleyecek.

DÜZCE (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği, kadınlara yönelik el işçiliği ve meslek kazanımlarıyla ilgili kurslar düzenleyecek.

Kentte yaşayan kadınların öğrenmelerine destek olmak ve çeşitli alanlarda eğitim, seminer, kurs ve projeler üreterek kadınları farklı alanlarda bilgilendirmek için açılan kurslara kayıtlar başladı.

"Gıda ve Su Sektörü Hijyen Kursu", "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Eğitimi" ile "Ebru Sanatı" kurslarını faaliyete geçirmeye hazırlanan KADEM, farklı projeler üretmeye devam ediyor.

Ücretsiz açılan kurslara katılım sağlayan ve başarı elde eden kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Demokrasi, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title