Düzce İl Emniyet Müdürü tebdil-i kıyafetle denetim yaptı

Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren, millet bahçesi çevresinde tebdil-i kıyafet giyerek sokaklara çıkarak yasak olan aparatları kullanan araçlarla ilgili cezai işlem yapılmasını istedi. Yapılan çalışmalar sonrasında 7 araç trafikten men edilirken 21 araca da ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren tebdil-i kıyafet ile sokağa çıkarak bir çok konuda denetim gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren saha çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle vatandaşlardan yoğun olduğu şikayetlerin geldiği millet bahçesi çevresinde tebdil-i kıyafet giyerek sokaklara çıkan Ünveren, yüksek sesle müzik dinleyen abartılı araçlar ile vatandaşları rahatsız eden, araçlarının üzerinde suç unsuru olduğu düşünülen aparatları kullanan yasak olmasına rağmen çakar takan araçlarla ilgili cezai işlem yapılmasını istedi. Yapılan çalışmalar sonrasında 7 araç trafikten men edilirken 21 araca da ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı. - DÜZCE