Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Faaliyetleri

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde birçok madde ele geçirildi ve binlerce kişiye eğitim verildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler de bir çok madde ele geçirildi. Yüzlerce kişiye eğitim verilirken, binlerce kişi ise kontrolden geçti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 6-13 Kasım tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili olarak basın duyurusu gerçekleştirdi. Bu çerçevede narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 kişiye bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından 716 kişiye KADES, dolandırıcılık ve bisiklet hırsızlıkların, önleme amacıyla bilgilendirme ve 156 adet broşür dağıtımı yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 267 kişiye trafik dedektifleri eğitimi ve trafik eğitimi verilirken, bin 8 kişiye bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Bir çok suç unsuru ele geçirildi

Ekiplerin haftalık gerçekleştirdiği operasyonlarda 139,28 gram sentetik kannabinoid, 97,65 gram esrar, 46,95 gram metamfetamin, 3 adet ekstacy, 731 adet sentetik ecza, 7 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 kesici delici alet, 199 adet fişek, 1 adet uzun namlulu silah fişeği, 97 adet kartuş, 65 adet elektronik sigara, 1 milyon 917 bin adet makaron, 11 bin 950 lira para ele geçirildi. Ayrıca GBT sorgulamaları sonucu Uyap aranan-yoklama kaçağı ve bakaya, dosya firarisi olmak üzere toplam 36 şahıs hakkında işlem yapıldı.

6 bin 900 araç kontrol edildi

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 6 bin 900 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 3 bin 633 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 61 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 haftada içerisinde 21'i maddi hasarlı 19'u yaralamalı olmak üzere toplam 40 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda yaralanan kişi sayısı ise 39 olarak açıklandı. - DÜZCE