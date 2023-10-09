Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan 3 Şahsı Yakaladı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları sonucunda hırsızlık suçlarından aranan 3 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim edildi. Ayrıca, muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs da yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler yaptıkları çalışmalarda aranan 3 şahsı yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekiplerinin yapmış olduğu saha çalışmaları sonucunda hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olan bir şahıs, 9 yıl 10 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası olan bir şahıs ve 5 yıl kesilmiş hapis cezası olan bir kişi olmak üzere toplam 3 aranan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.

Polis ekipleri bir şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada 40 adet elektronik sigara ele geçirilirken şüpheli hakkında 5607 SKM'den işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE