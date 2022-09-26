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Düzce haberleri: Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı

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Düzce haberleri: Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı

Düzce haber... Düzce'de kendisini engelli gibi gösterip koltuk değnekleriyle dilencilik yaparken zabıta tarafından suçüstü yakalanan kişiye para cezası uygulandı.

Düzce'de kendisini engelli gibi gösterip koltuk değnekleriyle dilencilik yaparken zabıta tarafından suçüstü yakalanan kişiye para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik Kızılay Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Rutin kontroller sırasında koltuk değnekli bir kişinin vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark eden ekipler, gün boyu takip ettikleri şahsı suçüstü yakaladı.

Ekiplere zorluk çıkaran kişi, daha sonra Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Herhangi bir engeli bulunmadığı anlaşılan kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Koltuk değnekli dilenci, işlemlerin tamamlanmasının ardından binadan yürüyerek çıktı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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