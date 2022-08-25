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Düzce gündem haberleri... Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü

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Düzce gündem haberleri... Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü

Düzce gündem haberi... Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldüDÜZCE'de yaban hayatının geçiş güzergahına yerleştirilen fotokapanda, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü.

Düzce'de, yaban hayatının geçiş güzergahında vaşak görüldü

DÜZCE'de yaban hayatının geçiş güzergahına yerleştirilen fotokapanda, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki zengin yaban hayatı ve tür çeşitliliğini kayıt altına alabilmek için 20 fotokapan ile izleme ve kontrol çalışması yapıyor. Bu kapsamda, son yapılan fotokapan izleme çalışmalarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak görüldü. Vaşağın geçtiği güzergahta ayrıca kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi, domuz gibi türler de farklı zamanlarda kayda girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel

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