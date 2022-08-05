Düzce haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Düzce haberler: Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi. Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Narkotik köpekleri kullanılarak düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Güncel AA / Ömer Ürer Narkotik Düzce Güncel Haberler

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