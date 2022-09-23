Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı Güncel Haberler Düzce'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Düzce'de öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Tayfun T. idaresindeki 81 AB 443 plakalı öğrenci servisi, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca mevkisinde, kontrolden çıkarak önce refüjü aştı daha sonra karşı yönden gelen Vedat İlgi'nin kullandığı 35 NIC 52 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ürer Avrupa Birliği Batı Karadeniz Zonguldak Düzce Güncel Haberler

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