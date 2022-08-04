Çimento fabrikası eylemi Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulu çimento fabrikası önünde kamyoncular eylem yaptı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulu çimento fabrikası önünde kamyoncular eylem yaptı. Yaklaşık 200 kişilik grup Aksu mevkisinde bulunan Çimento fabrikası önünde kontak kapatarak eylem yaptı. Fabrika ile yapılan sözleşmeye uyulmadığı için eylemde bulunduklarını ifade eden kamyoncular, dışarıdan gelen araçlara tepki gösterdi. Kamyoncular tarafından fabrikanın önünde bulunan yabancı araçların geçişine izin vermedi. Olay yerine çok sayıda Jandarma ekipleri sevk edildi. Yığılca İlçe Jandarma komutanlığa bağlı ekipler ile Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yabancı araçların yükü geri boşaltmasının ardından kamyoncular olay yerinden sorunsuz şekilde ayrıldı. Güncel AA / Gökhan Alkan Jandarma Hisarcık Yığılca Düzce Güncel Haberler

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