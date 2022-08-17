Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri: Düzce'de "can dost"lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Düzce haberleri: Düzce'de 'can dost'lar rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor

Güncel Haberler

Düzce haberi... Düzce'de bir haftada 342 sahipsiz hayvan, tedavileri yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce'de bir haftada 342 sahipsiz hayvan, tedavileri yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 342 köpeği, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedavi altına aldı.

Yaralanan veya aşıları eksik olan köpekler, veteriner hekimler tarafından aşıların yapılması, güçlendirici serumlar verilmesi ve tedavilerinin uygulanmasının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Ayrıca, ağustos ayı içerisinde 8 hayvanın sahiplendirildiği, 89 hayvana ise kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Düzce Belediyesi Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title