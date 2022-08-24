Düzce haberleri: Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Düzce haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi altına alındı. Karaburun köyü plajında serinlemek için denize giren Hidayet Özdemir (55), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaranlar harekete geçti. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Soner Şen Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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