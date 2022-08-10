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Düzce haberleri | Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı

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Düzce haberleri | Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı

Edinilen Düzce gelişmesine göre Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak.

Karakaş köyü sakinleri, dağlık alanda yolda hareketsiz halde yatan ayıyı görünce durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ilk kontrollerini yaptığı ayıyı tedavisi için koruma sahasına götürdü.

Ayının tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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