Düzce haberleri | Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı Edinilen Düzce gelişmesine göre Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak. Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ayı tedavi sürecinin ardından doğaya salınacak. Karakaş köyü sakinleri, dağlık alanda yolda hareketsiz halde yatan ayıyı görünce durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ilk kontrollerini yaptığı ayıyı tedavisi için koruma sahasına götürdü. Ayının tedavi sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi. Güncel AA / Gökhan Alkan Güncel Haberler

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