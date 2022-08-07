Düzce haberleri... Düzce'de arı sokması sonucu bir kişi öldü - Haberler

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Düzce haberleri... Düzce'de arı sokması sonucu bir kişi öldü

Düzce haberleri... Düzce'de arı sokması sonucu bir kişi öldü

Düzce haberi: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Karatavuk köyü mevkisinde bahçede çalışan Basri Alagöz, arı sokunca fenalaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi Alagöz'ü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Alagöz hayatını kaybetti.

Alagöz'ün İngiltere'de çalıştığı ve tatil için köyüne geldiği öğrenildi. ???????

AA / Soner Şen - Güncel

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